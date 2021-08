Stand: 01.08.2021 14:24 Uhr Hannover: Frau mit 3,3 Promille orientierungslos in Zug

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof Hannover eine Frau mit rund 3,3 Promille aus einem Zug geholt. Die 23-Jährige aus dem Rhein-Sieg-Kreis war in einem Intercity aus Berlin unterwegs. Ein Zugbegleiter hatte die Beamten gerufen, weil sie offenbar orientierungslos war. Die Bundespolizei nahm sie in Gewahrsam und verständigte einen Arzt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 3,33 Promille. Nachdem die 23-Jährige mehrere Stunden ausnüchtern musste, setzten die Beamten sie zur Heimreise in einen Zug nach Essen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.08.2021 | 14:00 Uhr