Hannover: Experimentierräume bekommen eine zweite Chance Stand: 27.08.2021 16:19 Uhr Die sogenannten Experimentierräume in Hannovers Innenstadt gehen in die zweite Runde. Entsprechende Pläne hat die Stadt am Freitag präsentiert.

Zwei Wochen lang sollen dazu abermals verschiedene Aktionen stattfinden: So sollen Chor und Orchester der Oper urplötzlich an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt auftauchen, Schauspielerinnen und Schauspieler werden regelmäßig spontan gute und schlechte Nachrichten vortragen, Surferinnen und Surfer wollen auf dem Opernplatz wellenreiten. Es ist ein ambitioniertes Programm, das sich die Stadt ausgedacht hat. Denn: Für die zweite Runde der Experimentierräume wolle man sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich selbst etwas einfallen lassen, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Das war noch das Konzept für die erste Auflage im Juli gewesen. Das Interesse der Hannoveraner: eher verhalten.

Wie Innenstadt verbessern?

Trotzdem werde sich das ein oder andere wiederholen: So soll es einen Park zum Verweilen geben und ein Klettergerüst für Kinder vor dem Opernhaus. Auch der vom Köbelinger Markt bekannte Schilderwald ist wieder dabei. Man wolle mit der Veranstaltung Kunst und Kultur einen Raum geben, um zu experimentieren, so Onay. Die zentrale Frage sei: Wie kann man die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt durch Kunst und Kultur verbessern? "Ich freue mich sehr auf die nächsten zwei Wochen", sagte der Oberbürgermeister.

Kein Verkehr um Oper und Schauspielhaus

Für die Experimentierräume wird ab Montag der Bereich rund um die Oper, das Künstlerhaus und das Schauspielhaus verkehrsberuhigt, damit ab Donnerstag dort zu unterschiedlichen Zeiten Aktionen stattfinden können. Autofahrende werden also Geduld brauchen. Busse, Lieferverkehr und Anwohnende sollen aber überall hinfahren können, heißt es von der Stadt.

