Hannover: Blindgänger in Brink-Hafen entschärft

Stand: 11.10.2022 06:40 Uhr

In Hannover haben Experten am späten Montagabend im Stadtteil Brink-Hafen einen Blindgänger aus Kriegszeiten entschärft. Die Anwohner durften anschließend in ihre Häuser zurückkehren.