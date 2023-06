Stand: 29.06.2023 08:23 Uhr Hannover: Bauarbeiten am Hauptbahnhof sorgen für Zugausfälle

In und um Hannover müssen sich Nutzerinnen und Nutzer der S-Bahn in den kommenden Wochen auf Ausfälle und Behinderungen einstellen. Grund sind Bahnsteigarbeiten am Hauptbahnhof. Deshalb steht für die S-Bahn-Linien 1, 2, 4 und 5 nur ein Gleis zur Verfügung. Dadurch komme es im S-Bahn-Verkehr "zu Ausfällen einzelner Fahrten und Teilfahrten sowie zu Haltausfällen", so die Deutsche Bahn. Betroffen sind sechs Verbindungen: Die S21 und die S54 entfallen komplett. Auf der Linie S1 entfallen im Nachtsternverkehr die Halte zwischen Hannover-Hauptbahnhof und Seelze. Die S4 Hildesheim-Bennemühlen fährt nur noch einmal pro Stunde - und auch die S5 verkehrt zwischen Hannover-Linden/Fischerhof und Hannover-Flughafen nur noch stündlich. Im Abschnitt Paderborn-Hameln-Linden/Fischerhof laufe der Verkehr dagegen planmäßig, so die Bahn. Ihren Angaben nach starten die Arbeiten am 6. Juli und laufen voraussichtlich bis zum 24. September.

