Hannover: S-Bahn-Betreiber kündigt weitere Zugausfälle an

Nutzerinnen und Nutzer der S-Bahn im Großraum Hannover müssen sich im Sommer erneut auf Einschränkungen und Zugausfälle einstellen. Grund sind Baustellen und fehlende Triebwagen, sagt der Betreiber Transdev. So fahren auf der Linie 1 zwischen Stadthagen und Hannover noch bis einschließlich 23. Juni keine Züge, Fahrgäste müssen entweder die Westfalenbahn nutzen oder auf Busse umsteigen. Während der gesamten Sommerferien wird die S3 zwischen Lehrte und Hildesheim durch Busse ersetzt. Außerdem steht wegen der Bahnsteigarbeiten am Hauptbahnhof in Hannover ab 6. Juli für die Linien S1, S2, S4 und S5 nur noch ein Gleis zur Verfügung. Nach Angaben des S-Bahn-Betreibers dauert das voraussichtlich bis zum 24. September. So lange habe die Deutsche Bahn die Arbeiten aktuell angesetzt, hieß es.

