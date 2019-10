Stand: 26.10.2019 20:00 Uhr

Hannover: Barockorgel mit Konzert eingeweiht

In Hannover ist am Sonnabend die neue, rund 1,4 Millionen Euro teure Barockorgel der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis mit einem Konzert des französischen Organisten Emmanuel Le Divellec eingeweiht worden. "Das ist vielleicht das wichtigste Konzert meines Lebens", sagte der Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTM) zuvor in Hannover. Laut Le Divellec vereine die neue Orgel den mitteldeutschen mit dem norddeutschen Baustil und nähere sich dadurch dem Ideal einer "Bach-Orgel". Er werde bei dem Einweihungskonzert unter anderem eine unvollendete Fuge von Johann Sebastian Bach (1685-1750) spielen, die er selbst nach barocker Manier in langer Arbeit vervollständigt habe. Nach der Einweihungsfeier folgt eine Festwoche mit Konzerten, Orgelführungen und Gottesdiensten.

Bauzeit von 32 Monaten

Die Arbeiten an dem Kircheninstrument haben rund 32 Monate gedauert. Die Orgel verfügt über rund 2.700 Pfeifen in 51 Registern. Sie stammt aus der Werkstatt des belgischen Orgelbauers Dominique Thomas. Die Hof- und Stadtkirche arbeitet bereits seit einigen Jahren mit der HMTM zusammen. Die Hochschule ist die einzige Ausbildungsstätte für Kirchenmusik in Niedersachsen. In der Kirche ist der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) begraben.

Land gibt 1,2 Millionen Euro

Die Hochschule für Musik, Theater und Medien und die Kirche haben das Projekt gemeinsam geplant. Das niedersächsische Wissenschaftsministerium unterstützt es mit rund 1,2 Millionen Euro. Die Neustädter Kirche ist für die 150.000 Euro teuren Umbaukosten der Empore aufgekommen. Die evangelisch-lutherische Landeskirche zahlt 76.000 Euro.

