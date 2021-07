Stand: 22.07.2021 09:23 Uhr Hannover: Aktivisten campen vor Neuem Rathaus fürs Klima

In Hannover campen seit mehr als einer Woche junge Menschen vor dem Neuen Rathaus. Sie fordern von der Politik konsequentes Handeln in Sachen Klimaschutz. Das Motto sei: "Wir bleiben, bis die Politik handelt", sagte eine Sprecherin von "Fridays for Future" in Hannover. Etwa 20 Menschen würden sich durchgehend in dem Camp mit rund einem Dutzend Zelten aufhalten. Angemeldet sei es bis Ende 2035 - bis dahin wollen Region und Stadt Hannover klimaneutral sein. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sagte, er habe den Aktivisten seine Unterstützung zugesagt. "Ich freue mich darüber, dass sich junge Menschen in Hannover für eine bessere Zukunft engagieren und direkt vor dem Rathaus ein deutliches Zeichen setzen."

