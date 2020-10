Stand: 15.10.2020 12:43 Uhr Hänigsen: Transporter prallt auf Lkw - ein Schwerverletzter

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Vormittag in der Region Hannover mehrere Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Transporter um 11.07 Uhr bei Hänigsen auf einen Lastwagen aufgefahren. Demnach seien drei Personen offenbar ungesichert im Laderaum des Transporters mitgefahren, heißt es. Der schwer verletzt Mitfahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

