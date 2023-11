Stand: 30.11.2023 11:30 Uhr Häftlinge sammeln mit Pfandflaschen Spenden für Kinderhospiz

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hannover haben Gefangene eine Spendenaktion für das Kinderhospiz "Löwenherz" in Skye (Landkreis Diepholz) gestartet. Wie die JVA mitteilte, haben Häftlinge dafür Pfandflaschen im Wert von 700 Euro gesammelt. Viele von ihnen hätten selbst Kinder und "möchten mit dieser Aktion den schwächsten Menschen in unserer Gesellschaft etwas zurückgeben", sagte ein Häftling in einer Mitteilung der JVA. Rechtskräftig verurteilte Personen dürfen laut Gesetz zwölf Euro pro Tag verdienen. Einen Teil des Verdienstes dürfen sie für Lebensmittel und Getränke ausgeben. Auch Mitarbeitende der JVA beteiligten sich an dem Flaschensammeln. Bereits im vergangenen Jahr kamen bei einer ähnlichen Aktion mehr als 2.500 Euro für schwerkranke Kinder zusammen.

