Stand: 19.09.2022 07:07 Uhr Kinderhospiz Löwenherz: Mitbegründerin geht in Ruhestand

Die Mitbegründerin und langjährige Leiterin des Kinderhospizes Löwenherz in Syke (Landkreis Diepholz), Gaby Letzing, geht in den Ruhestand. Sie gilt als Pionierin der Kinderhospizarbeit. 1989 gründete Letzing den ersten ambulanten Kinderkrankenpflegedienst Niedersachsens, 1998 dann den Verein Kinderhospiz Löwenherz, der in Syke fünf Jahre später das erste stationäre Kinderhospiz Niedersachsens eröffnen konnte. Noch Anfang August warnte Letzing vor einem Kollaps des Versorgungssystems für schwerstkranke und schwerstbehinderte Kinder. Denn durch den Fachkräftemangel fehle Personal. Im Hospiz können derzeit nur noch sechs bis acht statt bis zu zwölf Kinder aufgenommen werden. Rund zehn Stellen seien unbesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.09.2022 | 09:30 Uhr