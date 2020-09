Stand: 14.09.2020 16:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Guth strebt Wiederwahl als AfD-Fraktionschefin an

Nach ihrer Ablösung als AfD-Landeschefin will Dana Guth in der kommenden Woche dennoch bei der Wahl des oder der neuen Fraktionsvorsitzenden antreten. "Mit einer Doppelspitze, hier Fraktion, dort Partei, wird die AfD nun für ein besseres Niedersachsen kämpfen", kündigte die seit Ende2017 amtierende Fraktionschefin Guth am Montag in Hannover an. Die Fraktion werde ihren erfolgreichen Kurs im Landtag mit ganzer Kraft fortsetzen.

Videos 3 Min AfD-Parteitag: Jens Kestner neuer Landeschef Die AfD-Vorsitzende Dana Guth hat ihr Amt als Landesvorsitzende verloren. In einer Stichwahl setzte sich Jens Kestner durch. Vor Ort waren auch Jörg Meuthen und Tino Chrupalla. 3 Min

Knappe Niederlage bei Wahl um Landesvorsitz

Guth hatte sich am Sonnabend auf dem Landesparteitag in Braunschweig bei der Wahl zum Landesvorsitz hauchdünn dem AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Kestner geschlagen geben müssen. Kestner wird dem offiziell aufgelösten, völkisch-nationalistischen "Flügel" zugerechnet. "Für seine Arbeit in den kommenden zwei Jahren wünschen wir ihm viel Erfolg", sagte die als gemäßigt geltende Guth.

AfD-Landtagsfraktion gespalten?

Wie das Politikjournal "Rundblick" unter Verweis auf Parteikreise berichtete, hatte nach Guths Abwahl ein Bruch der Landtagsfraktion gedroht. Am Ende habe sich aber eine Mehrheit der Landtagsabgeordneten informell auf ihre Wiederwahl an die Fraktionsspitze verständigt. Zum Auftakt der Plenarwoche im Landtag war Guth nicht anwesend. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen hat sie sich wegen einer Erkältung für die drei Sitzungstage entschuldigen lassen.

