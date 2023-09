Güterzug erfasst Mann in Elze - 27-Jähriger tödlich verletzt

Stand: 04.09.2023 15:01 Uhr

Ein 27-Jähriger ist am Sonntagabend am Bahnhof in Elze (Landkreis Hildesheim) von einem Güterzug erfasst und dabei getötet worden. Laut Polizei überquerte er vermutlich die Gleise, um eine Bahn zu erwischen.