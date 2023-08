Tödlicher Zug-Unfall: Wer hat die Absperrgitter entfernt? Stand: 01.08.2023 11:17 Uhr Nach dem tödlichen Zugunfall an einem Bahnübergang bei Königslutter ermittelt die Polizei. Der Übergang war wegen Bauarbeiten gesperrt und mit Baken gekennzeichnet. Diese waren beiseitegeschoben.

Ob das 52 Jahre alte Unfallopfer oder eine andere Person die Absperrungen und Verkehrszeichen an dem Übergang im Ortsteil Lauingen entfernte, ist laut Polizei unklar. Beim Befahren der Gleise hatte der Mann in seinem Auto den Angaben zufolge den herannahenden Güterzug übersehen.

Bahnstrecke stundenlang gesperrt

Der Unfall hatte sich am Montag gegen 16.57 Uhr ereignet, als der 52-jährige Braunschwweiger den Übergang in Fahrtrichtung B1 überqueren wollte. Der aus Braunschweig kommende Güterzug erfasste das Fahrzeug des 52-Jährigen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Sowohl die Bahnstrecke als auch die Kreisstraße waren für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 0.30 Uhr gesperrt.

