Hameln hat zum ersten Mal den CSD gefeiert Stand: 01.06.2024 19:33 Uhr In Hameln hat am Samstag zum ersten Mal eine Parade zum Christopher Street Day stattgefunden. Der CSD soll zeigen, dass sich auch ländliche Regionen für die queere Community stark machen.

"Gerade in ländlicheren Gebieten stehen queere Menschen vor anderen Herausforderungen als in Großstädten und häufig sind sie auch nicht so sichtbar", sagt Johanna Lindermann vom Queeren Netzwerk Weserbergland dem NDR Niedersachsen. Deswegen sollte nun auch in Hameln ein CSD stattfinden: "Wir erhoffen uns mehr Sichtbarkeit für die queere Community im Weserbergland und möchten für mehr Verständnis und Akzeptanz sorgen", so Lindermann.

Veranstaltungen zum Christopher Street Day in Niedersachsen In Niedersachsen fanden und finden in diesem Jahr von Mai bis September Veranstaltungen zum Christopher Street Day (CSD) statt. Viele Städte beteiligen sich an dem Aktionstag mit Paraden, Demonstrationen und Straßenfesten. Unter anderem diese Städten veranstalten Aktionen zum CSD beziehungsweise haben diese veranstaltet:

Hannover: 18. Mai - Demonstration und Straßenfest, 19. Mai - Straßenfest

Osnabrück: 25. Mai - Parade, Demonstration und Straßenfest

Wilhelmshaven: 1. Juni - Demonstration und Kundgebung

Hameln: 1. Juni - Parade

Celle: 8. Juni - Demonstration

Oldenburg: 15. Juni

Braunschweig: 10. August - Demonstration und Straßenfest

Göttingen: 17. August

Wolfsburg: 9. September: Demonstration und Fest Weitere Termine und Veranstaltungen sind auf der Website des Weitere Termine und Veranstaltungen sind auf der Website des CSD Deutschland aufgelistet.

Programm zum CSD in Hameln

Am Samstagmittag war der Christopher Street Day von Politikerinnen und Politikern eröffnet worden, unter anderem von Hamelns Oberbürgermeister Claudio Griese (CDU). Die Parade startete eine Stunde später, dabei sollte Hameln als bunte und offene Stadt präsentiert werden. Danach fand ein Bühnenprogramm mit DJ und Live-Musik sowie eine Party statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Homosexualität