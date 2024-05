Stand: 31.05.2024 19:26 Uhr Bezahlbarer Wohnraum: Wohnungsgesellschaft nimmt Arbeit auf

Die neu gegründete Wohnungsgesellschaft des Landes Niedersachsen kommt ins Arbeiten. Am Freitag hat sich der neue Aufsichtsrat der "WohnRaum Niedersachsen GmbH" konstituiert. Vorsitzender ist Wirtschafts- und Bau-Staatssekretär Frank Doods. Doods sagte: "Der Mangel an Mietwohnungen hat sich mittlerweile zu einem gesellschaftlichen Problem mit weitreichenden Folgen entwickelt." Die Landesregierung hatte die neue Gesellschaft im Dezember mit einem Startkapital von 100 Millionen Euro versorgt. Über diverse Kredite soll das Investitionsvolumen auf 428 Millionen Euro anwachsen. "Wir müssen Druck aus dem Wohnungsmarkt nehmen, indem wir mehr Wohnraum schaffen", sagte Bau- und Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Freitag. Geschäftsführerin Sylva Viebach will mit dem neuen Aufsichtsrat in den kommenden Wochen die ersten Maßnahmen beschließen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt