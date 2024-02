Stand: 21.02.2024 09:40 Uhr Großbrand zerstört leer stehendes Krankenhaus in Diekholzen

In Diekholzen (Landkreis Hildesheim) ist am Dienstagabend ein Feuer auf dem Gelände eines leer stehenden Krankenhauses ausgebrochen. Zwei Gebäude wurden durch die Flammen weitgehend zerstört. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Warum der Brand ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Die einstige Lungenklinik in Diekholzen steht seit Jahren leer. Auf dem Gelände war zuletzt ein Wohnprojekt geplant.

VIDEO: Alte Lungenklinik in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz (1 Min)

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.02.2024 | 08:30 Uhr