Stand: 29.02.2024 18:40 Uhr Diekholzen: Feuer in alter Klinik war Brandstiftung

Das Feuer auf dem Gelände der ehemaligen Lungenklinik in Diekholzen (Landkreis Hildesheim) ist vorsätzlich gelegt worden. Das haben Experten herausgefunden, die den Brandort noch einmal untersucht haben. Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen, da die betroffenen Gebäude komplett vom Strom getrennt waren, heißt es von der Polizei. Der Gesamtschaden wird von den Experten auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Zwei Gebäude des leerstehenden Krankenhauses waren in der vergangenen Woche durch die Flammen zerstört worden. Die einstige Lungenklinik in Diekholzen steht seit Jahren leer. Auf dem Gelände war zuletzt ein Wohnprojekt geplant.

VIDEO: Alte Lungenklinik in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz (1 Min)

