Stand: 08.05.2024 10:39 Uhr Müll illegal abgekippt? Persönliche Briefe führen zu 24-Jährigen

Am Dienstagvormittag haben Bundespolizisten am Bahnhof Langenhagen-Pferdemarkt in der Region Hannover einen illegalen Müllberg entdeckt. Als die Beamten den etwa vier Kubikmeter großen Haufen genauer untersuchten, fanden sie unter anderem nicht anonymisierte Briefe - darunter auch ein Gerichtsbeschluss, wie die Bundespolizei mitteilte. Durch diese Unachtsamkeit hätten die Ermittler die Identität des mutmaßlichen Müllsünders herausgefunden, hieß es. Es handelt sich um einen 24-jährigen Mann aus Salzgitter. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min