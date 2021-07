Stand: 13.07.2021 07:33 Uhr Groß Düngen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall im Landkreis Hildesheim hat am Montagnachmittag ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei war der 22-Jährige auf der B243 in Groß Düngen unterwegs, als er von einem Lastwagen erfasst wurde. Nach ersten Erkenntnissen hatte ihn der Lkw-Fahrer übersehen, als er auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Der Verletzte wurde von einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, er schwebt den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.07.2021 | 06:30 Uhr