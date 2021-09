Getötete Prostituierte: Zweiter Verdächtiger in Haft Stand: 29.09.2021 18:10 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer Prostituierten in Hannover-Stöcken hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen einen 35-Jährigen erlassen. Er kam in Untersuchungshaft.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bestreitet der Mann, zur Tatzeit in Hannover gewesen zu sein. Sein Handy hatte sich laut einem Sprecher allerdings zu genau dem Zeitpunkt in die Mobilfunkzelle eines Stöckener Funkmastes eingelockt. Ermittler hatten am Dienstag die Wohnung des 35-Jährigen im Raum Hildesheim durchsucht.

Videos 1 Min Hannover: Getötete Prostituierte wird obduziert Die 53 Jahre alte Frau war gefesselt und leblos aufgefunden worden. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. (21.09.21) 1 Min

DNA-Spuren von zweitem Verdächtigen entdeckt

Seit Freitag sitzt ein weiterer Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der 25-Jährige habe am Montag ausgesagt, zwar vor Ort gewesen zu sein, nach seiner Darstellung habe ihm aber niemand die Wohnungstür geöffnet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Ermittler fanden allerdings DNA-Spuren des Mannes in der Wohnung der Frau. Die beiden Beschuldigten sollen sich kennen. Sie werden verdächtigt, die 53-jährige Sexarbeiterin gemeinsam ausgeraubt und umgebracht zu haben. Die Frau war am 19. September leblos und gefesselt in ihrer Wohnung im Stadtteil Stöcken entdeckt worden.

