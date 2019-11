Stand: 23.11.2019 11:36 Uhr

Gegen Nazis: Hannover erwartet 2.000 Demonstranten

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat am Freitagabend entschieden, dass die NPD heute in Hannover demonstrieren darf. Durch die Versammlung seien die öffentliche Sicherheit und die Pressefreiheit nicht gefährdet. Dieser "Beschluss ist unanfechtbar", heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Das Verbot durch die Polizei Hannover ist vom Tisch. Die Behörde hat die NPD-Versammlung allerdings beschränkt. Einem angemeldeten Redner hat die Polizei die Redeerlaubnis entzogen. Den Namen nannte sie mit Verweis auf Persönlichkeitsrechte nicht. "Die Beschränkung erfolgt, um eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren", sagte eine Polizeisprecherin NDR.de. Konkret gehe es um die Bedrohung von Journalisten.

Breites Bündnis für Pressefreiheit und Demokratie

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ruft zur Teilnahme an den Gegendemonstrationen auf. Gegen den Aufmarsch der Rechten hat sich ein breites Bündnis formiert. Unter dem Motto "bunt statt braun" werden am Mittag rund 2.000 Teilnehmer verschiedener Organisationen und Initiativen in der Stadt erwartet. Das Bündnis trifft sich um 13.30 Uhr auf dem Stephansplatz im Stadtteil Hannover-Südstadt. Von dort aus ziehen die Gegendemonstranten über die Hildesheimer Straße zum Aegidientorplatz. Dort sprechen gegen 15 Uhr Hannovers neuer Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD), Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) und Vertreter der Kirchen. Die Grüne Jugend Hannover hat unter dem Motto "Journalisten gegen rechte Angriffe verteidigen" ab 12 Uhr eine stationäre Versammlung an der Hildesheimer Straße zwischen Heinrich-Heine-Straße und Altenbekener Damm geplant.

Informationen zu Sperrungen über Bürgertelefon

Die Polizei rät dazu, die Südstadt und den Aegidientorplatz am Sonnabend weiträumig zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Wer sich über die Versammlungen und damit verbundene Sperrungen informieren möchte, kann dies über ein von der Polizei angebotenes Bürgertelefon machen - unter der Telefonnummer (0511) 142 52.

NPD-Demo richtet sich gegen Journalisten

Die NPD-Demonstration, die um 14.30 Uhr starten soll und zu der nach Polizeiangaben rund 100 Teilnehmer anreisen wollen, richtet sich gegen namentlich genannte Journalistinnen und Journalisten, die in der rechten Szene recherchieren - darunter André Aden und Julian Feldmann. Feldmann hatte für das NDR Fernsehmagazin "Panorama" ein Interview mit einem früheren SS-Mann geführt, in dem der inzwischen verstorbene Mann ein Massaker der SS in Frankreich relativiert hatte.

Kolleginnen und Kollegen engagieren sich für Pressefreiheit

Mehrere Hundert Journalistinnen und Journalisten aus dem Bundesgebiet haben unterdessen einen Aufruf zum Schutz der Pressefreiheit unterschrieben. Darunter sind "Tagesspiegel"-Chefredakteur Lorenz Maroldt, Schriftstellerin Sophie Passmann, Satiriker Jan Böhmermann, ARD-Reporter Richard Gutjahr und der Moderator des WDR-Politmagazins "Monitor", Georg Restle. NDR Intendant Lutz Marmor hob die Bedeutung der Medien- und Pressefreiheit für die Demokratie hervor.

