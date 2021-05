Stand: 18.05.2021 13:02 Uhr Fünf Verletzte nach Schlägerei in Bad Münder

Bei einer Schlägerei in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) sind am späten Montagabend fünf Männer verletzt worden. Polizeikräfte aus drei Landkreisen waren im Einsatz. Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort trafen die Beamten zunächst auf einen 40-Jährigen, der erst nicht ansprechbar war, dann aber noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes das Bewusstsein wiedererlangte. Die Einsatzlage sei diffus gewesen, sagte ein Sprecher. Nachdem mehrere Zeugen befragt worden waren, stellte sich heraus, dass kurz zuvor mehrere Männer gewaltsam in die Wohnung des 40-Jährigen eingedrungen sein sollen. Dort sowie im Treppenhaus und in der Straße sei es dann zur Schlägerei zwischen der Gruppe und mehreren Hausbewohnern gekommen. Insgesamt machte die Polizei nach und nach fünf Verletzte aus, ein Teil kam ins Krankenhaus. Zwei deutlich betrunkene Schläger seien zudem in Gewahrsam genommen worden, so die Polizei. Das Motiv sei noch unklar. Die Ermittler leiteten mehrere Strafverfahren ein.

8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover

