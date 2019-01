Stand: 28.01.2019 16:56 Uhr

Forscher wollen clevere Wölfe mit Schlingen fangen

Zu schlau, um in die Falle zu tappen: Seit der Ankündigung von Umweltminister Olaf Lies (SPD) bestimmte Tiere aus Niedersachsens 21 Wolfsrudeln mit einem Sender auszustatten, ist es nicht gelungen, einen Wolf dafür einzufangen. Die bislang genutzten Kastenfallen haben sich offenbar als wirkungslos entpuppt. Nun soll sich aber sprichwörtlich die Schlinge um die cleveren Raubtiere ziehen. Experten der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) wollen Schlingenfallen einsetzen, um endlich besendern zu können. Auch das Umweltministerium glaubt an die Methode und unterstützt das Projekt finanziell.

Wölfe fallen nicht auf Kästen rein

Das Prinzip von Schlingenfallen ist einfach: Die Falle selbst wird mit Laub getarnt. Tappt ein Wolf hinein, zieht sich die Schlinge zu und das Tier bleibt hängen. Wegen ihrer Effektivität nutzen beispielsweise Wilderer in Asien bevorzugt diesen Fallentyp, jedoch birgt er ein hohes Verletzungsrisiko: Oft nutzen Wilderer als Schlinge einen dünnen Draht oder Fäden, die sich ins Fleisch der Tiere schneiden. Aus Artenschutzgründen sind Schlingenfallen in Deutschland deshalb verboten, Kastenfallen die einzig erlaubte Alternative. Doch Wölfe sehen die Kästen als Fremdkörper. Reingehen? Lieber nicht.

Schlingenfalle der schonenden Art

Die TiHo-Experten wollen für ihre Fang-Versuche nun Fallen verwenden, die Schlingen aus dickerem Metall nutzen, die für die Haut von Wölfen ungefährlich sind - nach Angaben der Hochschule gibt es für die Fallen bereits eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung. Der Naturschutzbund (NABU) in Niedersachsen hält so zertifizierte Schlingenfallen für unbedenklich: "Allerdings muss zwingend darauf geachtet werden, dass das Tier schnell und unverletzt wieder freigelassen wird", so NABU-Sprecher Philip Foth. Um das zu gewährleisten, soll künftig stets ein Mitarbeiter der Hochschule zugegen sein, wenn eine Schlingenfalle scharf geschaltet wird.

Zweifel am Sinn der Methode

Bei Erfolg soll die Methode helfen, zu besendern - so, wie es Umweltminister Olaf Lies beispielsweise auch bei dem Tier angekündigt hat, das angeblich einen Mann in Steinfeld (Landkreis Rotenburg) attackierte. Frank Fass vom Wolfscenter in Dörverden hat am Erfolg jedoch seine Zweifel. Nicht nur, dass Schlingenfallen vor dem Verbot in Deutschland lange genutzt worden seien und die Idee daher ein alter Hut sei. Darüber hinaus fragt Fass: "Wie will man sicher gehen, dass aus einem Rudel ausgerechnet der gesuchte Wolf in die Falle tappt?" Sicher ist nur: Die Schlingenfalle wird ihre Effektivität erst noch unter Beweis stellen müssen.

