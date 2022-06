Flughafen Hannover: Zahl der verlorenen Koffer verfünffacht Stand: 21.06.2022 11:30 Uhr Hunderte Koffer sollen sich am Flughafen Hannover-Langenhagen aneinanderreihen. Ursachen für den Stau: Personalmangel, zu kurze Umsteigezeiten und verloren gegangene Namensschilder.

So sei der Kofferstau aktuell ein Problem auf Flughäfen in ganz Europa, erklärte eine Sprecherin des Flughafens. Durch den Personalmangel, gerade an den großen Drehkreuzen, könnten viele Gepäckstücke nicht schnell genug umgeladen werden. Die Koffer und Taschen flögen den Besitzern dann später hinterher - und stauten sich auch an kleineren Flughäfen, wie beispielsweise am Airport Hannover-Langenhagen. Dort ist der Dienstleister "Aviation Handling Services" (AHS) zuständig. Derzeit werde pro Tag die fünffache Menge an Gepäck verloren gemeldet, schreibt AHS in einer Stellungnahme. Passagiere und ihr eingechecktes Gepäck kämen oft nicht zeitgleich an. Der Dienstleister sieht eine Ursache in zu knapp bemessenen Umsteigezeiten: Passagiere erreichten knapp ihre Flüge, ihre Koffer aber nicht. Außerdem gingen immer wieder Namensschilder an Gepäckstücken verloren.

VIDEO: Ein Tag als Flugbegleiter (5 Min)

Fluggast hebt ab, Koffer bleibt

Die Bundespolizei spricht von Berichten einiger Fluggäste, nach denen Messebesucher vermehrt ihre Koffer zurückgelassen hätten - wohl aus Zeitnot beim Warten in der Schlange. AHS bestätigt dieses Schilderungen allerdings nicht. Der Gepäck-Dienstleister schreibt, dass sich Koffer und Taschen einiger angereister Messegäste so sehr verspätet hatten, dass sie während ihres Aufenthalts in Hannover ohne diese auskommen mussten. Sie wurden und werden nach AHS-Angaben nun den Passagieren zugestellt.

Liegen gelassenes Gepäck wird eingelagert

Am Flughafen Hannover-Langenhagen werden liegen gelassenen Gepäckstücke eingelagert, bis die Airline sie per Kurier nach Hause liefert oder der Fluggast sie abholt. Probleme entstünden dann, wenn keine Adresse auf dem Koffer stehe und auch sonst nichts auf den Besitzer hindeute, heißt es von der Bundespolizei. Dann sei es schwierig, die Koffer nachzuschicken.

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 20.06.2022 | 15:00 Uhr