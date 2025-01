Flug verspätet oder ausgefallen: Tausende klagen gegen Airlines Stand: 31.01.2025 07:22 Uhr Wird ein Flug gestrichen oder verspätet er sich, können Passagiere Entschädigung fordern. Etwa 5.600 Menschen haben 2024 davon in Hannover und Bremen Gebrauch gemacht. Deutschlandweit gab es so viele Klagen wie nie.

Nach Angaben des Deutschen Richterbundes gingen im vergangenen Jahr 4.340 Klagen am Amtsgericht Hannover wegen verspäteter oder stornierter Flugreisen ein. In Bremen waren es demnach 1.335 Klagen. Die Zahl sei in etwa so hoch wie im Rekordjahr 2023.

Köln verzeichnet die meisten Klagen

Deutschlandweit gab es 2024 laut Deutschem Richterbund 131.000 Klagen gegen Airlines. Das seien so viele wie noch nie und etwa 6.000 mehr als im Vorjahr. Im bundesweiten Vergleich landeten Hannover und Bremen aber auf den hinteren Plätzen. Die meisten Fluggäste hätten in Köln und Frankfurt am Main geklagt. Den dritten Platz belegt den Angaben zufolge das Amtsgericht Königs Wusterhausen, das für den Flughafen Berlin-Brandenburg zuständig ist.

