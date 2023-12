Stand: 04.12.2023 11:42 Uhr Feuerwehr in Celle muss zu drei Bränden ausrücken

In Celle ist die Feuerwehr innerhalb von 24 Stunden zu drei Bränden gerufen worden. Am späten Sonntagabend stand ein Haus in der Kuckuckstraße in Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich der Brand bereits bis ins Dach ausgebreitet. Die Einsatzkräfte setzten zu den Löscharbeiten auch zwei Drehleitern ein. Das Feuer konnte in der Nacht gelöscht werden. Menschen waren nicht in Gefahr. Nicht nur das Feuer, sondern auch Eis forderte die Einsatzkräfte heraus. Durch die Minusgrade hatte sich die Einsatzstelle teilweise in eine Eisbahn verwandelt. Die Straßenmeisterei unterstützte mit einem Streufahrzeug. Zuvor war die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen beim Brand eines Ferienhauses in Celle im Einsatz. Zwei Menschen wurden verletzt. Am Montagmorgen brannte dann ein Keller eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer blieb nach Angaben der Feuerwehr lange unentdeckt und erlosch von selbst. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar.

