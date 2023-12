Stand: 03.12.2023 12:04 Uhr Ferienhaus geht in Flammen auf - zwei Verletzte

In Celle hat am frühen Sonntagmorgen ein Ferienhaus gebrannt, zwei Menschen wurden verletzt - eine 65 Jahre alte Frau schwer. Nach Angaben der Polizei stand beim Eintreffen der Feuerwehrleute bereits das gesamte Haus in Flammen, die 65-Jährige und ein 81 Jahre alter Mann mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, muss noch ermittelt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min