Stand: 08.06.2021 08:59 Uhr "Fête de la Musique" in Hannover findet im Juni statt

In Hannover kann die "Fête de la Musique" in diesem Jahr wieder stattfinden. Wegen der stabil niedrigen Inzidenzen könne das Festival am 21. Juni an 13 Standorten drinnen und draußen über die Bühnen gehen, teilte die Stadt mit. Die Auftritte finden zum Beispiel in der Marktkirche, auf dem Opernplatz und im Maschpark statt. Geplant sind rund 60 Konzerte - von Hip-Hop über Klassik bis zum Clowntheater für Kinder. Anders als in den vergangenen Jahren brauchen die Besucherinnen und Besucher ein Ticket. Dieses ist allerdings kostenfrei. Außerdem müssen sie ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen können, geimpft oder genesen sein. Im vergangenen Jahr war die "Fête de la Musique" coronabedingt ausgefallen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.06.2021 | 08:30 Uhr