Stand: 29.04.2021 12:20 Uhr Fester Zeitplan: Conti plant Abspaltung von Antriebstechnik

Nach der Verschiebung wegen der unsicheren Marktlage hat sich der Automobilzulieferer Continental bei der geplanten Abspaltung der Antriebstechnik jetzt auf September festgelegt. Dann werde man das Projekt durchziehen, teilte der Dax-Konzern im Rahmen seiner Online-Hauptversammlung am Donnerstag mit. Die Aktionäre des Autozulieferers und Reifenherstellers müssen dem Vorhaben noch zustimmen. Bisher hatten die Hannoveraner einen Termin in der zweiten Jahreshälfte genannt. Seit Jahren will Continental die Sparte mit Teilen für Verbrenner- und Elektroantriebe vom restlichen Geschäft trennen und sich damit stärker auf Software, Elektronik, Sicherheit und das lukrative Reifengeschäft konzentrieren. Bisher war das an widrigen Marktbedingungen und auch an Problemen im eigenen Geschäft gescheitert.

