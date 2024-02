Stand: 22.02.2024 17:58 Uhr Nach Tod von 21-Jähriger in Hannover - Anklage gegen Ex-Freund

Rund dreieinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 21 Jahre alten Frau in Hannover hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Ex-Freund erhoben. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet. Dem 21-Jährigen wird Totschlag vorgeworfen. Das Mordmerkmal der Heimtücke sehen wir derzeit nicht erfüllt, auch, weil die beiden vor der Tat gestritten haben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Das könne sich im Lauf des Verfahrens aber auch noch anders darstellen. Die junge Frau soll sich kurz vor der Tat getrennt haben. Bei einem letzten Treffen in ihrer Wohnung in Hannover-Vahrenwald soll der 21-Jährige mehrfach auf sie eingestochen haben. Die junge Frau war noch auf die Straße gelaufen und dort zusammengebrochen.

