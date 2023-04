Fehlende Ersatzteile: Verkehrsunternehmen setzt Ersatzbusse ein Stand: 13.04.2023 14:34 Uhr Rund ein Viertel der Züge des Nahverkehrsunternehmens Start Niedersachsen Mitte fehlt derzeit. Das liegt vor allen Dingen an fehlenden Bauteilen, aber auch an randalierenden Fußballfans.

Dem NDR in Niedersachsen sagte ein Sprecher, dass Ersatzteile wie Radsätze zurzeit schwer zu bekommen seien. Acht Fahrzeuge seien betroffen. Zwei Züge wären zudem von Fußballfans von Hannover 96 am Wochenende so stark verschmutzt und beschädigt worden, dass sie zum Teil weiterhin nicht eingesetzt werden können. Besonders betroffen sind nach Angaben des Soltauer Unternehmens die Schulstandorte in Walsrode und Hildesheim, aber auch der Pendelverkehr rund um Hannover.

Fehlende Züge bei Start: Ersatzbusse fahren

Um keine Fahrten ausfallen zu lassen, werden nach Angaben des Unternehmens Züge mit weniger Waggons losgeschickt und durch einen Ersatzverkehr mit Bussen unterstützt. Start informiert auf seiner Homepage, dass noch bis einschließlich Freitag auf der Linie der Regionalbahn 38 zwischen Soltau und Bennemühlen teilweise Ersatzbusse eingesetzt werden. Gleiches gilt für die Regionalbahn 79 zwischen Hildesheim und Bodenburg.

Fußballfans randalieren in Zügen von Start und Metronom

Erst im Februar hatten Fußballfans Züge von Start verwüstet. Sie hatten unter anderem Decken beschädigt und Mülleimer rausgerissen. Der Schaden belief sich auf mehr als 10.000 Euro. Infolgedessen war es zu Zugausfällen gekommen. Auf dem Rückweg war ein Zug des Unternehmens Metronom betroffen.

