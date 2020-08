Stand: 31.07.2020 20:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

FFF: Auf dem Rad für eine Verkehrswende

Unterstützer der Initiative "Fridays for Future" haben am Freitag in der Innenstadt von Hannover für eine Verkehrswende und mehr Klimaschutz demonstriert. Laut Organisatoren waren Hunderte Aktivisten auf Rädern in der Innenstadt unterwegs. Ihre Themen: der öffentliche Nahverkehr und Ausbau von Radwegen. Das Bus- und Bahnpersonal müsse bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Zudem müsse die Stadt mehr für den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad unternehmen. Am letzten Fahrrad-Korso in Hannover hatten sich nach Angaben der Veranstalter im Mai rund 1.000 Menschen beteiligt.

