FDP-Wahlkampf: Lindner wirbt in Niedersachsen um Stimmen Stand: 14.01.2025 20:57 Uhr Vor der Bundestagswahl am 23. Februar ist der FDP-Vorsitzende Christian Lindner am Dienstag in Niedersachsen unterwegs gewesen. Der ehemalige Bundesfinanzminister warb unter anderem in Hannover für seine Partei.

Trotz aktuell schlechter Umfragewerte der FDP: Christian Lindner bekräftigte am Dienstag bei seinem Wahlkampfauftritt in Hannover, dass er eine erneute Beteiligung der FDP an einer Bundesregierung für möglich halte. Es gebe unverändert die Chance auf eine schwarz-gelbe Mehrheit im Land, sagte der FDP-Chef. In Umfragen kommen CDU/CSU und FDP zurzeit gemeinsam auf rund 35 Prozent.

Lindner wirbt um Sympathisanten von AfD und BSW

Er wolle um diejenigen kämpfen, die mit der AfD und dem BSW sympathisieren, so Lindner. Da seien "viele Hunderttausend Menschen noch erreichbar". Diesen ein Angebot zu machen sei auch demokratiepolitisch wichtig. Man müsse Menschen die Chance geben, in die politische Mitte zurückzukehren, so Lindner in Hannover. Auf seiner Tour durch Niedersachsen hatte der FDP-Politiker am Vormittag bereits in Osnabrück gesprochen. Am Abend war er in Braunschweig zu Gast. Am Montag standen bereits Oldenburg und Lüneburg auf dem Programm.

Lindner wurde als Bundesfinanzminister entlassen

Anfang November hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Lindner als Bundesfinanzminister entlassen. Daraufhin endete auch das Dreierbündnis der SPD, Grünen und FDP. Im Bundestagswahlkampf werben die Liberalen unter dem Motto "Alles lässt sich ändern" für Stimmen.

