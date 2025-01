Wahlkampf-Reise im Norden: Robert Habeck zu Gast in Lüchow Stand: 10.01.2025 20:31 Uhr Kanzlerkandidat Robert Habeck (Grüne) hat auf seiner Wahlkampftour in Niedersachsen Halt gemacht. Am Freitag besuchte er Lüchow und Lüneburg - und sprach über die aktuellen Themen der Grünen.

Bei der "Politische Mittagspause" genannten Wahlkampfveranstaltung in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) machte Habeck am Freitag deutlich, dass seine Partei für die Themen Transformation der Wirtschaft und Klimawandel stehe. Man habe aus den Fehlern der letzten drei Jahre gelernt. Trotzdem seien Kompromisse auch in Zukunft wichtig, um etwas zu verändern, sagte der Bundeswirtschaftsminister.

Grüne wollen Kanzler stellen

Anschließend war Habeck am Freitag noch im Kulturforum in Lüneburg zu Gast. Dort kam es am Nachmittag auch zu Demonstrationen gegen den Vizekanzler und seine Politik der vergangenen Jahre. Nach aktuellem ARD-DeutschlandTrend kommen die Grünen momentan auf 14 Prozent der Stimmen - zu wenig um den Kanzler zu stellen.

