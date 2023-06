"Das Ende der Geduld": Pastor aus Wiesmoor beim Kirchentag Stand: 11.06.2023 15:13 Uhr Pastor Quinton Ceasar aus Wiesmoor hat beim Schlussgottesdienst auf dem Kirchentag in Nürnberg eine klare Botschaft überbracht: Er forderte Toleranz und das Ende der Tatenlosigkeit.

Der Pastor aus dem Landkreis Aurich hat zum Abschluss des fünftägigen Deutschen Evangelischen Kirchentags in Nürnberg angesichts der Krisen der Welt vor Zögerlichkeit gewarnt. "Wir können nicht mehr warten", sagte der Theologe am Sonntag vor rund 18.000 Besucherinnen und Besuchern des Abschlussgottesdienstes auf dem Hauptmarkt. Wenn Jesus sage "Jetzt ist die Zeit", dann rufe er zur Veränderung auf, "zu mutigen Entscheidungen, die wirklich Veränderung bewirken", erklärte der in Südafrika aufgewachsene Theologe. "Denn es ist auch die Zeit für das Ende der Geduld." Der Pastor nahm damit das Kirchentagsmotto "Jetzt ist die Zeit" auf.

Pastor aus Wiesmoor gibt sich kämpferisch: "Wir sind alle die 'Letzte Generation'"

"Wir sind alle die 'Letzte Generation'", betonte Ceasar unter großem Applaus. Es gebe die entscheidenden Momente, in denen sich jeder für richtig oder falsch entscheiden könne. Der Pastor aus Ostfriesland rief die Menschen dazu auf, sich auch für die Rechte von Behinderten einzusetzen und gegen die Diskriminierung von Homosexuellen zu kämpfen. Gott sei immer auf der Seite derer, die am Rand stehen und nicht gesehen werden. Er rief darüber hinaus zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer auf. Alle Menschen hätten Privilegien, die sie für mehr Gerechtigkeit einsetzen könnten.

Nächster Evangelischer Kirchentag 2025 in Hannover

Nach Angaben des Veranstalters haben insgesamt 70.000 Menschen die rund 2.000 Einzelveranstaltungen auf dem Kirchentag in Nürnberg besucht. Die öffentlichen Angebote hätten sogar 130.000 Interessierte in die Innenstadt gelockt. Der nächste evangelische Kirchentag findet 2025 in Hannover statt - zum insgesamt fünften Mal seit 1949. Niedersachsens Landeshauptstadt wirbt für den Kirchentag 2025 mit dem Slogan #hannoverlieben.

