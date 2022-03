Europäische Energieversorgung ist Thema bei Hannover Messe Stand: 16.03.2022 09:45 Uhr Eine neue Strategie für die Energieversorgung Europas soll Schwerpunkt der diesjährigen Hannover Messe sein. Ende Mai eröffnet Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die weltweit führende Industrieschau.

Hauptgrund für den Themenschwerpunkt: Die Angst vor einem Energie-Engpass, angefacht durch den Krieg in der Ukraine. In Sachen Neuausrichtung der Energieversorgung in Europa will die Hannover Messe dabei als Vermittler zwischen Politik und Wirtschaft auftreten: "Wir haben durch den Ukraine-Krieg ein Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit und Klimaschutz", sagte Messechef Jochen Köckler.

VIDEO: Wilhelmshaven soll schwimmendes LNG-Terminal bekommen (2 Min)

Auch Klima-Technologien Thema bei Hannover Messe

Aber auch andere Fragen sollen bei der Messe angesprochen werden. Themen wie eine klimafreundlichere Produktion sowie die Nutzung von Wasserstoff und anderen erneuerbaren Energien seien ohnehin vorbereitet gewesen, so der Veranstalter. Die Transformation müsse jetzt noch schneller und effizienter gelingen. "Die deutschen und europäischen Unternehmen werden auch ein Stück weit ihre technologischen Muskeln zeigen und deutlich machen: Wir sind vorbereitet", so Köckler. Eine stabile Energieversorgung sei eine notwendige Bedingung, um produzieren zu können, sagte der Messechef. Die Hannover Messe setze daher auf einen Dreiklang aus politischen Botschaften, dem direkten Austausch von Politik und Wirtschaft sowie Exponaten, die wieder auf dem Messegelände ausgestellt werden sollen.

Portugal Partnerland, russische Aussteller fallen weg

Im vergangenen Jahr fand die Hannover Messe Corona-bedingt nur digital statt. Auch in diesem Jahr läuft durch die pandemische Lage nicht alles, wie geplant: Ursprünglich sollte die Messe bereits Ende April stattfinden und fünf Tage dauern. Stattdessen läuft sie nun vom 30. Mai bis 2. Juni über vier Tage. Zur Eröffnung wird neben Bundeskanzler Scholz auch Portugals Premier Antonio Costa erwartet - Portugal ist in diesem Jahr Partnerland der Messe. Mit rund 2.500 Ausstellern rechnen die Organisatoren derzeit - deutlich weniger als vor der Pandemie: Da waren es teils bis zu 6.000 Aussteller. Die drei eingeplanten russischen Aussteller fallen weg.

