Kritik an TUI: Flug für einen Tag nach Neapel zur Taufe Stand: 08.09.2023 08:07 Uhr Die TUI und das Reisebüro "Der Schmidt" bieten Ende Oktober einen Tagesflug vom Flughafen Braunschweig-Wolfsburg nach Neapel und wieder zurück an. Umweltschützer kritisieren das Vorhaben scharf.

Solche Flüge seien schlecht für das Klima und damit unverantwortlich, heißt es. Vor allem, wenn der Flug keinen triftigen Grund habe - außer Spaß. Bei dem Tagesflug sollen die Reisenden unter anderem bei der Flugzeug-Taufe einer Boeing 737 teilnehmen können, heißt es auf der Website des Reiseunternehmens. Das kann die Kritik an dem Angebot nicht nachvollziehen. Philipp Cantauw, Geschäftsführer des Reisebüros "Der Schmidt" sagte, dass man ohnehin keinen Gewinn mit der Aktion erziele. Sie solle ein Dankeschön dafür sein, dass Flieger der TUI während eines Streiks Ende März am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg starten und landen durften. Ende März waren die Flughäfen in Hamburg und Hannover wegen eines Streiks geschlossen. Der Urlaubsanbieter TUI ließ die Flüge deshalb am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg abfertigen.

Nach Neapel und zurück - Flugzeug soll in Italien getauft werden

In Neapel soll das Flugzeug dann auf den Namen der italienischen Stadt getauft werden. Passagierflieger hätten nur einen kleinen Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß, so Cantauw. Von TUI heißt es, dass solche Flüge vollkommen normal seien. Näher will sich der Konzern dazu nicht äußern. Deutliche Kritik kommt auch von der Partei Bürgerinitiative Braunschweig. Sie schätzt, dass bei dem Flug mindestens 28 Tonnen CO2 freigesetzt werden. Das passe nicht zum klimafreundlichen Anspruch der TUI.

