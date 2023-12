Erste Geflüchtete ziehen wieder in Hannovers Messehallen ein Stand: 04.12.2023 06:28 Uhr Auf dem Gelände der Deutschen Messe in Laatzen (Region Hannover) geht heute eine Notunterkunft für Geflüchtete in Betrieb. Sie war im September geschlossen worden, weil die Messe die Halle benötigte.

von Amelia Wischnewski

400 Geflüchtete sollen nach Auskunft der Landesaufnahmebehörde in dieser Woche in die Messehallen in Laatzen einziehen. Die ersten 200 werden heute erwartet. Bis Ende des Jahres stehen auf dem Messegelände 3.000 Plätze zur Verfügung, für Januar plant das Land, eine zweite Halle mit weiteren 3.000 Plätzen zu mieten. Die Notunterkunft soll die überfüllten Erstaufnahmen in Braunschweig und Bramsche entlasten. Die Geflüchteten, die hier ankommen, sollen laut Landesaufnahmebehörde bereits registriert sein und ihren Asylantrag gestellt haben. Auf dem Messegelände in Laatzen sollen die Geflüchteten warten, bis über ihren Antrag entschieden wurde und sie einer Kommune zugewiesen werden oder das Land wieder verlassen müssen.

Videos 2 Min Hildesheim: Rund 40 Geflüchtete beziehen Zelt-Notunterkunft (27.11.2023) Innerhalb eines Monats wurde die Zeltstadt gebaut. Sie hat Platz für bis zu 1.000 Menschen - Privatsphäre gibt es hier nicht. 2 Min

Sicherheitsbereich für Frauen und Kinder

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betreibt die Massenunterkunft und hat in der vergangenen Woche Tausende Betten aufgebaut. Acht- oder neunmal sei man auf der Messe bereits umgezogen, berichtet Detlef Gerberding, Betriebsleiter des ASB: "Wir werden immer schneller und besser - diesmal bauen wir den Bereich für allein reisende Frauen und Mütter gleich in die Nähe der Essensausgabe auf." Dadurch hätten die Frauen kürzere Wege - auch zum "Medical Point", wo das medizinische Personal zu finden ist. Außerdem ist dieser Bereich zusätzlich durch eine weibliches Sicherheitspersonal geschützt. Es wird wieder einen Mal- und Spielbereich für Kinder geben. Auch wird, aufgrund der eisigen Temperaturen draußen, ein kleiner Ballspielplatz in der Halle eingerichtet.

Die Messehallen wurden erstmals mit Ausbruch des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine zu einer Notunterkunft für Geflüchtete umgebaut. Sie sind seit März 2022 mit zeitweiligen Unterbrechungen in Betrieb, also seit rund 21 Monaten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration