Erneut unbestätigte Meldungen über Wolf in Hannover

In Hannover haben sich erneut Menschen gemeldet, die im Stadtgebiet einen Wolf gesehen haben wollen. Die zwei Sichtungen seien jedoch noch nicht bestätigt, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums am Freitag in Hannover. Zunächst hatte sich am Dienstagabend eine Person gemeldet, die einen Wolf im nördlichen Stadtteil Stöcken gesehen haben wollte. Die zweite mögliche Sichtung ging am Donnerstag telefonisch beim Wolfsbüro ein. Die Person gab an, aus einer Entfernung von 50 bis 60 Metern ein "wolfsartiges Wesen" in der Nähe der Waterloosäule am Rand der Innenstadt beobachtet zu haben. Zuvor hatte es mehrere bereits verifizierte Sichtungen am Dienstagvormittag gegeben. Daraufhin hat das Umweltministerium eine Ausnahmegenehmigung für einen Abschuss des Tieres beantragt. Vom Naturschutzbund NABU wurde das Vorgehen scharf kritisiert.

VIDEO: Hannover: Wolf in Gewerbegebiet gesichtet (10.08.2022) (2 Min)

