Eisregen in München: Weiterhin Flugausfälle im Norden Stand: 05.12.2023 13:45 Uhr Der Flughafen München hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. An den Flughäfen im Norden fallen immer noch Flüge in die bayerische Landeshauptstadt aus, darunter in Hannover, Bremen und Münster/Osnabrück.

Wegen des angekündigten Eisregens in der vergangenen Nacht wurde der Flugbetrieb in München bis zum Mittag erneut eingestellt. Inzwischen läuft der Betrieb zwar wieder an, allerdings stark eingeschränkt, wie der Flughafen auf seiner Webseite mitteilt. Flüge vom Airport Hannover, vom Flughafen Bremen und vom Flughafen Münster/Osnabrück nach München sind weiterhin gestrichen, wie es auf den Internetseiten der Flughäfen heißt. Vom Airport in Hamburg nach München starten seit dem Mittag wieder Flüge. Von dem eingestellten Flugbetrieb waren mindestens 150 Starts und 160 Landungen betroffen, sagte ein Sprecher.

Schnee bringt Flugverkehr in München zum Erliegen

Am Montag waren vorübergehend wieder Maschinen aus der bayerischen Hauptstadt im Norden gelandet, nachdem am Sonntag alle Flüge von und nach München gestrichen worden waren. Grund für die Ausfälle waren die starken Schneefälle in Bayern - vor allem am Samstag. Am Sonntagmorgen konnte der Flughafen München dann seinen Flugbetrieb zumindest teilweise wieder aufnehmen.

Hauptbahnhof München: Reisende sollen Fahrten verschieben

Auch Bahnreisende im Fernverkehr nach München müssen wegen des Wintereinbruchs in Bayern mit Einschränkungen rechnen. Reisende aus dem Norden nach München müssen nach Angaben einer Bahn-Sprecherin mit Ausfällen rechnen, bis zur bayerischen Landesgrenze fahren die Züge aber. "Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr werden auch die nächsten Tage weiter spürbar sein", hieß es bei der Deutschen Bahn (DB). Reisende wurden aufgerufen, nicht notwendige Fahrten auf die Zeit ab dem 6. Dezember zu verschieben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.12.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr