Einigung zu SPD-Ehrung für Altkanzler Schröder rückt näher

Der Streit um eine SPD-Ehrung für Altkanzler Gerhard Schröder für 60 Jahre Parteimitgliedschaft kann offenbar gelöst werden. Der frühere Oberbürgermeister von Hannover, Herbert Schmalstieg, hat sich angeboten, diese Aufgabe zu übernehmen. Damit sei der SPD-Ortsverein Oststadt-Zoo einverstanden, sagte die Co-Vorsitzende Janina Schlüter. Sie sagte, dass sich die Angelegenheit für den Ortsverein nun erledigt habe. "Ich finde die Debatte, die der Ortsverein angestrebt hat, völlig daneben", sagte Schmalstieg am Donnerstag. Die Debatte habe der SPD geschadet. Ein Datum für die Ehrung stehe noch nicht fest. Schröder steht seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wegen seiner Nähe zu Putin in der Kritik. Mehrere Anträge, ihn aus der Partei auszuschließen, wurden in letzter Instanz von der SPD-Bundesschiedskommission abgelehnt.

