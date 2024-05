Stand: 15.05.2024 17:30 Uhr Hannover: Jugendliche sollen Mann verletzt haben

Die Polizei hat in Hannover vier Jugendliche festgenommen, die einen Mann in der Innenstadt verletzt haben sollen. Der 25-Jährige sprach am Dienstag gegen 16.40 Uhr in der Bahnhofstraße eine Gruppe Jugendliche an, weil diese sich rechtsradikal geäußert haben sollen, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendlichen hätten Springerstiefel und Tarnhosen getragen. In einer folgenden Auseinandersetzung habe einer der vier den Mann mit Pfefferspray besprüht und leicht verletzt. Die Gruppe flüchtete. Der 25-Jährige wurde medizinisch behandelt und beschrieb der Polizei das Aussehen der Jugendlichen. Etwas später seien den Beamten vier Jugendliche in Döhren gemeldet worden, die Wahlplakate zerstörten. Laut Polizei passte deren Aussehen auf die Beschreibung des 25-Jährigen. Die 16- und 17-Jährigen wurden vorläufig festgenommen und später ihren Eltern übergeben. Ob die vier auch den Mann verletzt hatten, wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

