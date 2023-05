Endgültig: Altkanzler Gerhard Schröder kann in der SPD bleiben Stand: 15.05.2023 15:35 Uhr Altkanzler Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben - trotz seiner engen Verbindungen zu Russland ist dies nun endgültig.

Die SPD-Bundesschiedskommission hat die Anträge auf Berufung gegen eine entsprechende Entscheidung der SPD-Schiedskommission in Hannover in letzter Instanz als unzulässig zurückgewiesen. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, geht dies aus einem Schreiben des Gremiums an die Antragstellenden hervor. Die Anträge waren von den Ortsvereinen Leipzig-Ost/Nordost und Leutenbach in Baden-Württemberg gestellt worden.

Zwei Instanzen hatten schon entschieden: Schröder kann Parteimitglied bleiben

Schröders Kritiker werfen ihm vor, der SPD zu schaden - wegen seiner engen Beziehung zu Russlands Präsident Wladimir Putin, seiner Aktivitäten für russische Energiekonzerne und seiner mangelnden Distanzierung von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Anfang März hatte die Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover die Anträge von sieben klagenden Kreisverbänden der SPD in zweiter Instanz zurückgewiesen. Schröder dürfe Parteimitglied bleiben. Zuvor hatte die Schiedskommission in Schröders Unterbezirk Region Hannover bereits in erster Instanz entschieden, dass der Altkanzler, der seit 60 Jahren SPD-Mitglied ist, nicht gegen die Parteiordnung verstoße. Gegen die Entscheidung hatten die sieben SPD-Gliederungen Einspruch eingelegt. Das Parteiordnungsverfahren hatten ursprünglich 17 Parteigliederungen ins Rollen gebracht.

