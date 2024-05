Stand: 15.05.2024 16:33 Uhr Wer ist der Tote aus der Leine? Polizei bittet um Hinweise

Zur Identifizierung einer Leiche bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am 19. April hatten Rettungskräfte in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) eine männliche Leiche aus der Leine geborgen, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Wer der Tote ist, sei noch immer unklar. Ein Abgleich mit Vermissten habe keine Ergebnisse geliefert. Ein DNA-Abgleich stehe noch aus. Die Todesursache habe man nicht mehr feststellen können, weil die Leiche längere Zeit im Wasser gelegen habe. Hinweise auf Gewalt gebe es aber nicht. Der Tote hatte den Angaben zufolge einen sogenannten Stent, ein medizinisches Gefäßimplantat, im Bereich der Gallenwege. Der Mann ist demnach zwischen 25 und 40 Jahre alt, schlank, hat dunkle Haare in Form eines Haarkranzes und einen Drei-Tage-Bart. Er habe eine auffällig starke Behaarung an Schultern und Rücken. Getragen habe der Mann eine blaugraue Jeans von C&A, helle Socken, weiße Turnschuhe in Größe 46 von Adidas, eine dunkle Boxershorts mit Palmen der Marke City Life und ein helles T-Shirt der Marke Fruit of the Loom. Außerdem trug er ein blaues Hemd der Marke Smog und eine dunkelblaue Jacke mit der Aufschrift "19EST TM 71". Hinweise zur Identität des Mannes nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

