60 Jahre in der SPD: Keine Ehrung für Schröder vom Ortsverein?

Der SPD-Ortsverein Hannover Oststadt-Zoo prüft, ob er darauf verzichtet, Altkanzler Gerhard Schröder zu dessen 60-jähriger Parteimitgliedschaft zu ehren. Darüber haben die Mitglieder am Donnerstagabend beraten, sind aber nicht zu einem Ergebnis gekommen. Es sei eine sehr lange Versammlung gewesen, sagte die Co-Vorsitzende des Ortsvereins, Janina Schlüter. Das Thema solle den Ortsverein nicht spalten. Wann das nächste Mal über das Thema beraten werde, sei noch unklar. Schröder war 1963 in die SPD eingetreten und ist Mitglied im Ortsverein Hannover Oststadt-Zoo. Der Altkanzler gilt als enger Freund von Russlands Präsident Putin und war über Jahre für russische Energiekonzerne aktiv. Insbesondere seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine steht der Altkanzler in der Kritik - auch in der eigenen Partei. Anträge, ihn wegen seiner Russlandnähe aus der SPD auszuschließen, hatten keinen Erfolg. In letzter Instanz hatte die Bundesschiedskommission Mitte Mai entschieden, dass Schröder in der Partei bleiben darf.

