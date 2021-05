Stand: 18.05.2021 17:14 Uhr Ein Toter bei Brückenbauarbeiten in Seelze bei Hannover

Beim Bau einer Brücke ist ein Mensch von einem Brückenteil eingeklemmt worden und gestorben. Ein weiterer Arbeiter wurde bei dem Unglück in Seelze nahe Hannover schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach löste sich das Brückenteil, als es an dem Fluss Leine mit einem Kran angehoben wurde. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

