Ehepaar in Hagen erstochen: 28-jähriger Sohn vor Gericht Stand: 07.12.2022 08:51 Uhr Am Landgericht Hannover beginnt heute der Prozess gegen einen 28 Jahre alten Mann wegen zweifachen Mordes. Er soll seine Mutter und seinen Stiefvater in ihrem Haus erstochen haben.

Ende Mai waren die 53-jährige Frau und ihr 59 Jahre alter Ehemann tot in ihrem Haus am Rande der Ortschaft Hagen bei Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den Sohn der Frau. Dem heute 28-Jährigen wird heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Ab heute muss er sich deswegen vor Gericht verantworten.

Angeklagter hatte offenbar Angst vor Obdachlosigkeit

Laut Anklage soll es im Vorfeld der Tat Streit gegeben haben. Offenbar war der 28-Jährige in finanziellen Schwierigkeiten und hatte Angst, seine Wohnung zu verlieren, sagte eine Gerichtssprecherin. Deswegen wollte er wieder in das Haus seiner Mutter und ihres neuen Ehemanns einziehen. Das habe das Ehepaar aber nicht gewollt. Daraufhin soll sich der Mann im Haus des Ehepaars versteckt haben. Als die beiden vom Einkaufen nach Hause kamen, soll er zunächst seinen Stiefvater unerwartet angegriffen und von hinten erstochen haben. Dann habe der Angeklagte auch seine Mutter mit zahlreichen Messerstichen getötet, so die Gerichtssprecherin.

Urteil soll im kommenden Jahr fallen

Heute wird vor dem Landgericht Hannover die Anklage verlesen. Ob sich der 28-Jährige zu den Vorwürfen äußert, ist noch unklar. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Zehn Verhandlungstage sind für den Prozess angesetzt. Ein Urteil wird im Februar erwartet.

