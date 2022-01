Stand: 14.01.2022 11:17 Uhr Dutzende Corona-Fälle in Hildesheimer Seniorenzentrum

In einem Seniorenzentrum in Hildesheim gibt es derzeit einen größeren Corona-Ausbruch. Einem Sprecher zufolge sind aktuell 25 der 92 Bewohnerinnen und Bewohner infiziert sowie 20 der 100 Beschäftigten. Alle Betroffenen seien in einem eigenen Bereich isoliert, sagte der Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Die Pflege sei durch umgeschichtete Dienste sichergestellt. Angehörige werden gebeten, auf Besuche zu verzichten. Über wen das Virus in die Einrichtung getragen wurde, sei noch nicht geklärt.

