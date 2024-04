Stand: 06.04.2024 17:55 Uhr Drei Motorradfahrer stürzen - 43-Jährige verletzt sich schwer

Ein Motorradfahrer und zwei Motorradfahrerinnen sind am Samstagmittag bei Lamspringe im Landkreis Hildesheim gestürzt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei auf der Landstraße 488 zwischen dem Abzweig Hornsen und der Ortschaft Westerberg zunächst ein 50-Jähriger mit seiner Maschine auf einen Seitenstreifen gefahren und dort gestürzt. Eine hinter ihm fahrende 43-Jährige und eine 23-Jährige bremsten daraufhin so stark, dass sie mit ihren Motorrädern ebenfalls stürzten. Die 43 Jahre alte Frau wurde dabei schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden anderen wurden leicht verletzt.

