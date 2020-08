Stand: 21.08.2020 09:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Digitalisierung ohne WLAN - wie geht das?

Eine Woche vor dem Start ins neue Unterrichtsjahr kritisieren Niedersachsens Schulleiter, dass Schulen immer noch Nachholbedarf in der digitalen Infrastruktur haben. Vielerorts fehle es an der Versorgung mit kabellosem Internet. "Wenn ich kein WLAN an der Schule habe, dann habe ich auch Schwierigkeiten, hier mit Tablets und so weiter zu arbeiten", sagte Andrea Kunkel, Vorsitzende des Schulleiterverbandes Niedersachsen. Die Möglichkeit, in Zukunft Formate aus dem sogenannten Homeschooling weiterzuführen, "ist natürlich immer eine Frage der technischen Ausstattung", so Kunkel.

Digitalisierung noch zu träge

Kunkel bemängelt zudem, dass Mittel aus dem Digitalpakt nicht von allen Schulträgern abgerufen würden. "Gemessen an dem, wie es vor der Corona-Pandemie war, hat es sicherlich einen Schub gegeben, den wir ohne diese Pandemie nicht hätten. Das ist aber aus unserer Sicht immer noch nicht zügig genug", so Kunkel. "Es ist wichtig, dass Schulen und Schulträger das gemeinsam auf den Weg bringen."

